Thesocialpost.it - Liam Payne degli One Direction è morto a 31 anni: caduto dal terzo piano

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), ex componenteOne, èa 31: fatale una caduta dal. Si trovava all’hotel Casa Sur a Buenos Aires.è stato un cantante e compositore britco, noto soprattutto per essere stato uno dei membri della famosa boy band One. Nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton, nel Regno Unito,ha iniziato la sua carriera musicale partecipando come solista a X Factor nel 2010. Anche se inizialmente non riuscì a passare da solista, i giudici del programma decisero di unirlo a quattro altri partecipanti – Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik – per formare gli One. La band ottenne un successo planetario, diventando una delle più celebri e influenti nel panorama musicale2010.