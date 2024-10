Thesocialpost.it - Leonardo morto a 15 anni, giovedì i funerali: si indaga sulla causa scatenante del suicidio

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Senigallia si prepara a dare l’ultimo saluto a, il ragazzo di 15che ha tragicamente deciso di porre fine alla propria vita utilizzando la pistola del padre, un vigile urbano. Isi terranno17 ottobre alle ore 15:00 presso la chiesa parrocchiale di Montegnano, dove un’intera comunità si stringerà attorno alla famiglia devastata dalla perdita. In segno di solidarietà e lutto, il sindaco Massimo Olivetti ha proclamato il lutto cittadino. Le bandiere degli edifici pubblici, incluse le scuole, saranno abbassate a mezz’asta per l’intera giornata. Già mercoledì, il consiglio comunale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il giovane, mentre proseguono le indagini da parte dei carabinieri per chiarire le circostanze che lo hanno spinto a compiere l’estremo gesto. Il dolore dei genitori diè incommensurabile.