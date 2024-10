Udine20.it - Lavoro: in Friuli occupazione femminile al 69%

Leggi tutta la notizia su Udine20.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In Italia la situazione dell’registra una serie di profili critici, ma inVenezia Giulia – rispetto al contesto nazionale – le dinamiche sono migliori. Vediamo i dati. Secondo le analisi dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Eurostat e Istat, il tasso di(rapporto tra occupati e relativa popolazione di riferimento)delle donne di età compresa tra i 20 e i 64 anni, nel secondo trimestre 2024, è pari al 57,6% in Italia e al 69,4% in FVG, mentre la media UE27 è del 71%. Se in Italia, pertanto, il tasso è ben più basso di oltre 13 punti rispetto alla media europea, in FVG il dato è di poco inferiore. Risulta, viceversa, un divario maggiore se lo si confronta con quello della Germania, 77,7%, e di alcuni Paesi del Nord Europa: Olanda, 79,9%, Svezia, 80,8%, Islanda, 85,4%.