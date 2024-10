Sport.quotidiano.net - L’Arezzo e una mediana da disegnare. Mawuli non basta a centrocampo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se è vero checontro il Rimini ha prodotto poco, tra i motivi di una manovra meno brillante ed efficace del solito c’è anche la sofferenza che gli amaranto hanno patito a. Troise aveva scelto di giocare con un mediano in meno e un trequartista in più, ma togliendo un uomo in mezzo al campo, la squadra non è riuscita a comandare nella zona nevralgica come accaduto in altre circostanze. Il 4-2-3-1 presuppone che i due mediani garantiscano la necessaria fisicità per sostenere i 4 attaccanti e contemporaneamente schermare la difesa. In questo momento, complici le assenze di Chierico e, sopratutto Damiani, nel reparto mediano, il solopossiede le caratteristiche per giocare in una 2. Contro il Rimini, il ghanese ha dovuto cantare e portare la croce, rincorrendo un po’ ovunque gli avversari a discapito della lucidità nella gestione del palleggio.