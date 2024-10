L’annuncio di Mondadori: è pronta l’autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un pontefice nella storia. Si intitola «Spera» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non era mai accaduto che un pontefice scrivesse un’autobiografia da dare alle stampe. Papa Francesco ha rotto la convenzione e, dopo un lavoro durate sei anni, con l’aiuto della penna di Carlo Musso, è riuscito a ultimare la stesura di Spera. Il titolo rimanda immediatamente al Giubileo della Speranza del 2025. Ed è proprio la concomitanza con il grande evento che ha spinto il Papa ad anticiparne la pubblicazione, inizialmente prevista post mortem. L’annuncio è stato fatto alla Fiera del Libro dalla Mondadori oggi – 16 ottobre – alla Fiera del libro di Francoforte. Il volume uscirà in contemporanea in più di 80 Paesi, tradotto nelle principali lingue, a gennaio 2025. L'articolo L’annuncio di Mondadori: è pronta l’autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un pontefice nella storia. Si intitola «Spera» proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non era mai accaduto che unscrivesse un’autobiografia da dare alle stampe.ha rotto la convenzione e, dopo un lavoro durate sei anni, con l’aiuto della penna di Carlo Musso, è riuscito a ultimare la stesura di. Il titolo rimanda immediatamente al Giubileo dellanza del 2025. Ed è proprio la concomitanza con il grande evento che ha spinto ilad anticiparne la pubblicazione, inizialmente prevista post mortem.è stato fatto alla Fiera del Libro dallaoggi – 16 ottobre – alla Fiera del libro di Francoforte. Il volume uscirà in contemporanea in più di 80 Paesi, tradotto nelle principali lingue, a gennaio 2025. L'articolodi: èdi, lada un. Si» proviene da Open.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Annunciata l’autobiografia di Papa Francesco : “Spera” - Sembra ieri, e invece è domani. . Scritto con Carlo Musso, già direttore editoriale non fiction di Piemme e Sperling & Kupfer e poi fondatore del marchio indipendente Libreria Pienogiorno, questo eccezionale documento per volontà di Papa Francesco avrebbe dovuto in un primo momento essere pubblicato solo dopo la sua morte, ma il Giubileo della Speranza annunciato per il 2025 e le esigenze ... (Ildenaro.it)

Giubileo : esce ‘Spera’ - autobiografia di Papa Francesco - “Il libro della mia vita è il racconto di un cammino di speranza che non posso immaginare disgiunto da quello della mia famiglia, della mia gente, del popolo di Dio tutto. Roma, 16 ott. (LaPresse) – Si intitola ‘Spera’ e uscirà in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi nel gennaio prossimo l’autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un Pontefice nella ... (Lapresse.it)

Esce per il Giubileo l'autobiografia di Papa Francesco - Si intitola 'Spera' l'autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un Pontefice nella storia, che uscirà in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi a gennaio 2025, per il Giubileo. Scritto con Carlo Musso, questo eccezionale documento per volontà del Papa avrebbe dovuto essere pubblicato solo dopo la sua morte, ma il Giubileo della Speranza del 2025 e le ... (Quotidiano.net)