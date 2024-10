La Filarmonica Sangiulianese alla Festa d'autunno di Molina di Quosa (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il grande successo della sfilata durante la maniFestazione paesana "100 strade per giocare", organizzata a San Giuliano Terme lo scorso 13 ottobre, la storica Associazione Filarmonica Sangiulianese sarà nuovamente protagonista domenica prossima, 20 ottobre, di un evento dedicato alle Pisatoday.it - La Filarmonica Sangiulianese alla Festa d'autunno di Molina di Quosa Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il grande successo della sfilata durante la manizione paesana "100 strade per giocare", organizzata a San Giuliano Terme lo scorso 13 ottobre, la storica Associazionesarà nuovamente protagonista domenica prossima, 20 ottobre, di un evento dedicato alle

