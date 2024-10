La Bohème di Giacomo Puccini questo fine settimana al teatro Marrucino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà il nuovo allestimento de La Bohème, firmato dal Festival Puccini di Torre del Lago e per la regia di Massimo Pizzi Gasparon Contarini, a inaugurare ufficialmente la stagione lirica del teatro Marrucino. L'appuntamento è per venerdì 18 ottobre alle 20,30 e domenica 20 ottobre alle 17,30 con Chietitoday.it - La Bohème di Giacomo Puccini questo fine settimana al teatro Marrucino Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sarà il nuovo allestimento de La, firmato dal Festivaldi Torre del Lago e per la regia di Massimo Pizzi Gasparon Contarini, a inaugurare ufficialmente la stagione lirica del. L'appuntamento è per venerdì 18 ottobre alle 20,30 e domenica 20 ottobre alle 17,30 con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La stagione del Teatro Fraschini apre con la Bohème pucciniana - A guidare la compagnia ci sarà il giovanissimo maestro Riccardo Bisatti (nella foto). M. Mimì sarà interpretata da Maria Novella Malfatti. Faranno parte del cast i vincitori dell’ultima edizione del concorso AsLiCo, come Fan Zhou (Musetta) e Junhyeok Park (Marcello), mentre Davide Peroni sarà Schaunard e Gabriele Valsecchi Colline, Vincenzo Spinelli (Rodolfo) e Ermes Nizzardo (Parpignol). (Ilgiorno.it)

In nome di Giacomo Puccini. Mostra - concerto e un concorso. Omaggio al papà della Bohème - "Arcore ha un legame speciale con la lirica, il baritono Felice Schiavi era nato qui - ricorda l’assessore anche lei docente del Conservatorio prima della pensione - e proprio al cantante sarà dedicata una borsa di studio all’interno del concorso lirico internazionale ‘Città di Arcore Giacomo Puccini’. (Ilgiorno.it)

Stagione del Teatro Sociale al via . Il “La” è La Bohème di Giacomo Puccini - A inaugurare la Stagione, è come sempre l’opera, con La Bohème di Giacomo Puccini, in occasione del centenario della morte del compositore lucchese, in scena al Teatro Sociale di Como per la prima serata d’inaugurazione giovedì e in replica questa sera alle 20. Humanity vuole concentrarsi su chi abita il nostro pianeta, un mondo fatto di diverse persone. (Ilgiorno.it)