Istat conferma le stime dell' inflazione a settembre +07%

Istat conferma le stime dell' inflazione a settembre +0,7% (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'Istat conferma la stima preliminare dell'inflazione di settembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente. E' il livello più basso registrato da inizio anno. La decelerazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici, sia regolamentati (da +14,3% a +10,4%) sia non regolamentati (da -8,6% a -11,0%). confermata anche la ripresa dei prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" salito a settembre a +1,1% dal + 0,6% di agosto. Quotidiano.net - Istat conferma le stime dell' inflazione a settembre +0,7% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'la stima preliminaredi. L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzioneo 0,2% su base mensile e una crescitao 0,7% su base annua dal +1,1% del mese precedente. E' il livello più basso registrato da inizio anno. La decelerazione si deve principalmente ai prezzi dei Beni energetici, sia regolamentati (da +14,3% a +10,4%) sia non regolamentati (da -8,6% a -11,0%).ta anche la ripresa dei prezzi del cosiddetto "carrelloa spesa" salito aa +1,1% dal + 0,6% di agosto.

