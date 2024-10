Isole di calore, ecco i droni. Si parte dal Quartiere 5 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per combattere le Isole di calore parte a Firenze Nova un progetto per la mitigazione climatica e la forestazione urbana. Si chiama ‘Life-Escapos 2023-2027’ ed è finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,5 milioni. Lo lancia il Comune, che fa da capofila all’operazione, insieme all’Università e Baker Hughes-Nuovo Pignone. Il progetto poggia su un monitoraggio ambientale continuo prima e dopo gli interventi sull’area in cui vengono controllati diversi parametri: temperatura, umidità, qualità dell’aria, velocità e direzione del vento, radiazione solare ed illuminamento, inquinanti-contaminanti. Lo fa utilizzando stazioni fisse, droni e sistemi indossabili, insieme a un monitoraggio su basi volontarie delle persone, "coinvolgendo così gruppi specifici di popolazione per sviluppare un approccio equo, inclusivo e consapevole alle questioni legate ai cambiamenti climatici". Lanazione.it - Isole di calore, ecco i droni. Si parte dal Quartiere 5 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Per combattere ledia Firenze Nova un progetto per la mitigazione climatica e la forestazione urbana. Si chiama ‘Life-Escapos 2023-2027’ ed è finanziato dalla Commissione Europea con oltre 2,5 milioni. Lo lancia il Comune, che fa da capofila all’operazione, insieme all’Università e Baker Hughes-Nuovo Pignone. Il progetto poggia su un monitoraggio ambientale continuo prima e dopo gli interventi sull’area in cui vengono controllati diversi parametri: temperatura, umidità, qualità dell’aria, velocità e direzione del vento, radiazione solare ed illuminamento, inquinanti-contaminanti. Lo fa utilizzando stazioni fisse,e sistemi indossabili, insieme a un monitoraggio su basi volontarie delle persone, "coinvolgendo così gruppi specifici di popolazione per sviluppare un approccio equo, inclusivo e consapevole alle questioni legate ai cambiamenti climatici".

