Impagnatiello la perizia lo inchioda e getta la maschera | un narcisista capace di intendere e volere quando uccise Giulia e Thiago

Alessandro Impagnatiello non ha ingannato nessuno, meno che mai gli esperti: lo psichiatra forense e il medico legale nominati dal Tribunale. Secondo i due specialisti il 31enne di Senago «era capace di intendere e di volere quando uccise la compagna» incinta di sette mesi del piccolo Thiago, la 29enne Giulia Tramontano, infierendo su di lei con 37 coltellate. Anzi, di più: i periti della corte d'Assise di Milano che aveva ordinato la perizia psichiatrica, lo definiscono «narcisista, lucido e rabbioso». Ma procediamo con ordine e ricostruiamo le tappe giudiziarie che hanno portato alla perizia di oggi sul giovane accusato di uno degli omicidi più sconvolgenti degli ultimi anni.

