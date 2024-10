Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Galles Kate Middleton ha pubblicato un toccante messaggio per celebrare la settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “La settimana di sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”. Gravidanzaonline.it - Il toccante messaggio di Kate Middleton nella settimana del lutto perinatale Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Impegnata a riprendere lentamente gli oneri pubblici dopo la diagnosi di cancro e la chemioterapia, la principessa del Gallesha pubblicato unper celebrare ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino, che si celebra nel Regno Unito dal 9 al 15 ottobre. Mostrando una candela del brand britannico Plum & Ashby con scritto “Onda di luce”, la principessa ha scritto: “Ladi sensibilizzazione sulla perdita del bambino è un momento molto importante per sostenere coloro che hanno vissuto la devastazione della perdita del loro bambino. Invio amore, forza e speranza a chiunque sia stato colpito”.

