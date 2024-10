Il Teatro Nuovo di Pisa in festa per presentare la nuova stagione (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una festa per celebrare la nuova stagione teatrale. Da quest’anno il Teatro Nuovo di Pisa inaugura per i propri soci, convenzionati, partner, istituzioni e tutta la cittadinanza, una “festa d’inizio stagione” per aprire le sue porte a tutta la città. L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre nella Pisatoday.it - Il Teatro Nuovo di Pisa in festa per presentare la nuova stagione Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unaper celebrare lateatrale. Da quest’anno ildiinaugura per i propri soci, convenzionati, partner, istituzioni e tutta la cittadinanza, una “d’inizio” per aprire le sue porte a tutta la città. L’appuntamento è per giovedì 17 ottobre nella

Con 'Il mago di Oz' inizia la nuova stagione per bambini al Teatro Nuovo di Pisa - Al Teatro Nuovo di Pisa la domenica è spettacolo! Il teatro per bambini per la nuova stagione 2024/25 'Rivoluzioni Teatrali' presenta ben 14 spettacoli in scena sempre la domenica alle ore 17 da ottobre fino ad aprile 2025. Il sipario si alza domenica 20 ottobre con 'Ozz'. Lo spettacolo è... (Pisatoday.it)

“Il teatro per tutti” : al Ferrari di Camposampiero un nuovo ricchissimo cartellone - Un nuovo progetto teatrale pensato per coinvolgere proprio tutte le fasce d’età e tutti gli spettatori, come racconta il titolo: “Il teatro per tutti 2024/25” al Teatro Ferrari, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Camposampiero, con il sostegno del Ministero... (Padovaoggi.it)

Teatro Comunale - Eugenio Candi nominato nel nuovo direttivo - Eugenio Candi, 61 anni, esperto di musica e spettacolo, è il nuovo componente del consiglio direttivo della Fondazione del Teatro comunale di Modena dopo le dimissioni di Paolo Ballestrazzi, ora consigliere comunale. . . . Lo ha comunicato il sindaco Massimo Mezzetti al Consiglio comunale nella seduta. (Modenatoday.it)