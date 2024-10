Ilgiorno.it - Il robot? Made in Brianza: in azienda arriva RoBee: come funziona la macchina progettata per dare una mano all’uomo

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Carate(Monza e Branza) – Il nome,, è molto simile a quello di una persona. Le sembianze pure. È però uno, meglio, un uide, la creazione dell’caratese Oversonicics in partnership con la multinazionale Sew-Eurodrive che ha sede a Solaro. Una figura destinata a rivoluzionare il mondo del lavoro. Quello che per molti è fantascienza, per l’brianzola è già realtà:ha già avuto modo di farsi apprezzare in diverse realtà nel territorio nazionale. "Grazie all’applicazione deiidi cognitivi,, stiamo sperimentando una trasformazione radicale nel modo in cui le fabbriche operano – afferma Fabio Puglia, presidente di Oversonic –. La loro capacità di adattarsi autonomamente agli spazi produttivi, distinguendo i processi rilevanti, rappresenta un passo decisivo verso la fabbrica cognitiva del futuro.