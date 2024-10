Movieplayer.it - Il Gladiatore 2, Paul Mescal confessa: "Recitare con Denzel Washington mi ha reso nervoso"

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) In una recente intervista,, protagonista de Il2, ha rivelato che quando girava delle scene conera moltoPer ottenere il ruolo di protagonista nelII di Ridley Scott,ha dovutosui set cinematografici più grandi che lui abbia mai visto. Il regista ha recentemente raccontato a GQ che l'attore è quasi svenuto il primo giorno in cui ha camminato nel Colosseo che la produzione ha costruito in scala a Malta: "Non si rendeva conto che sarebbe stato così grande". Forse, ancora più intimidatorie per, sono state le scene in cui ha dovuto confrontarsi con, che nel sequel interpreta un ricco uomo di potere a Roma che tiene una scuderia di