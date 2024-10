Il borgo di Raggiolo verso la Festa di Castagnatura 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Un grande evento dedicato ad atmosfere, sapori e colori dell’autunno tra i vicoli di Raggiolo. Sabato 2 e domenica 3 novembre torna il tradizionale appuntamento della Festa di Castagnatura che animerà il borgo casentinese con due giornate ricche di appuntamenti tra spettacoli, rievocazioni, racconti e gastronomia dove visitatori di tutte le età saranno accompagnati in un coinvolgente percorso alla scoperta della filiera di un frutto che, per secoli, è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale. Il filo conduttore dell’evento, promosso dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino, sarà rappresentato dalla valorizzazione della castagna in tutte le sue molteplici declinazioni, con la volontà di tenere vive le memorie del passato e di tramandarle alle future generazioni. Lanazione.it - Il borgo di Raggiolo verso la Festa di Castagnatura 2024 Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre– Un grande evento dedicato ad atmosfere, sapori e colori dell’autunno tra i vicoli di. Sabato 2 e domenica 3 novembre torna il tradizionale appuntamento delladiche animerà ilcasentinese con due giornate ricche di appuntamenti tra spettacoli, rievocazioni, racconti e gastronomia dove visitatori di tutte le età saranno accompagnati in un coinvolgente percorso alla scoperta della filiera di un frutto che, per secoli, è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale. Il filo conduttore dell’evento, promosso dalla Brigata diin collaborazione con il Comune di Ortignanoe l’EcoMuseo del Casentino, sarà rappresentato dalla valorizzazione della castagna in tutte le sue molteplici declinazioni, con la volontà di tenere vive le memorie del passato e di tramandarle alle future generazioni.

