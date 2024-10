Fanpage.it - I “robot killer” stanno arrivando: cosa sono e in quali guerre sono già stati impiegati

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) I "sistemi d'arma ideati per selezionare e distruggere bersagli senza un significativo controllo umano, basandosi cioè sull'elaborazione di una serie di dati da parte dell'intelligenza artificiale. Queste armistate già impiegate in Ucraina e a Gaza con conseguenze devastanti. L'intervista di Fanpage.it a Isabelle Jones, Campaign Outreach Manager della campagna Stops.