Grey's Anatomy: A Sophia Bush un ruolo ricorrente nella stagione 21 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex star di One Tree Hill interpreterà una dottoressa in uno dei prossimi episodi del medical drama: ecco i primissimi dettagli. Comingsoon.it - Grey's Anatomy: A Sophia Bush un ruolo ricorrente nella stagione 21 Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex star di One Tree Hill interpreterà una dottoressa in uno dei prossimi episodi del medical drama: ecco i primissimi dettagli.

Grey's Anatomy - una star denuncia il licenziamento "feroce e ingiusto" - Addio sofferto Si tratta di Sarah Drew, l'attrice che ha interpretato la dottoressa April Kepner, uscita dalla serie dopo la stagione …. L'anno prossimo Grey's Anatomy compirà vent'anni dalla messa in onda della prima stagione e nel corso della serie sono tantissimi gli attori che hanno partecipato alle riprese, sia nel cast principale e regolare dello show sia in ruoli limitati ad un episodio. (Movieplayer.it)

Grey’s Anatomy 21×03 : promo e anticipazioni dal terzo episodio - Dai dottori esperti agli specializzandi, il Grey Sloan si troverà di fronte a qualcosa di diverso in questa stagione. La ventunesima stagione di Grey’s Anatomy Il Grey Sloan vedrà alcune partenze e arrivi quando la stagione 21 di Grey’s Anatomy inizierà a fine mese. Cinefilos. Nel frattempo, Floriana Lima si unisce al cast accompagnata da Michael Thomas Grant nella loro prima stagione di ... (Cinefilos.it)

Grey’s Anatomy 21 : un nuovo personaggio debutta nella clip del prossimo episodio - Anche un nuovo volto si unisce al cast. Non è l’argomento preferito di Blue. . L’episodio 2 della di Grey’s Anatomy 21, “Take Me to Church”, vede Catherine ammorbidirsi su un’altra questione, mentre la Bailey cerca di riavere il suo lavoro e la sua salute si deteriora in seguito a una scoperta. it - Da chi il cinema lo ama. (Cinefilos.it)