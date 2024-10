Gigi Hadid omaggia Taylor Swift allo show di Victoria’s Secret, il gesto notato dai fan (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Victoria’s Secret Fashion show è tornato e con lui i suoi Angeli. Tra questi la modella Gigi Hadid che ha deciso di omaggiare l’amica Taylor Swift replicando la sua iconica entrata a tutti i concerti dell’Eras Tour, il tutto nel giorno dell’annuncio dell’uscita del libro proprio dell’iconico tour e di una versione speciale dell’ultimo album. Fanpage.it - Gigi Hadid omaggia Taylor Swift allo show di Victoria’s Secret, il gesto notato dai fan Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IlFashionè tornato e con lui i suoi Angeli. Tra questi la modellache ha deciso dire l’amicareplicando la sua iconica entrata a tutti i concerti dell’Eras Tour, il tutto nel giorno dell’annuncio dell’uscita del libro proprio dell’iconico tour e di una versione speciale dell’ultimo album.

