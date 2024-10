Gare truccate a favore di Ernst&Young in Regione Lombardia: sei indagati (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Gare truccate a favore del colosso mondiale della consulenza Ernst&Young in Regione Lombardia: questo lo scenario di un’inchiesta della Procura europea – pm Giordano Baggio e Sergio Spadaro -che ha condotto ieri a una serie di perquisizioni negli uffici di Milano e di Roma della società di revisione contabile e consulenza direzionale Ernst&Young (l’ad di Gare truccate a favore di Ernst&Young in Regione Lombardia: sei indagati L'Identità. Lidentita.it - Gare truccate a favore di Ernst&Young in Regione Lombardia: sei indagati Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)del colosso mondiale della consulenza Ernst&Young in: questo lo scenario di un’inchiesta della Procura europea – pm Giordano Baggio e Sergio Spadaro -che ha condotto ieri a una serie di perquisizioni negli uffici di Milano e di Roma della società di revisione contabile e consulenza direzionale Ernst&Young (l’ad didi Ernst&Young in: seiL'Identità.

Milano - gare truccate in favore Ernst&Young : perquisizioni in Regione Lombardia - L’indagine, coordinata dai sostituti procuratori Sergio Spadaro e Giordano Baggio, riguarderebbe una serie di gare vinte dal colosso della consulenza Ernst&Young. La Guardia di finanza di Milano ha eseguito martedì mattina perquisizioni in Regione Lombardia nell’ambito di un’inchiesta per turbativa d’asta della Procura europea Eppo. (Lapresse.it)