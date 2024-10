Frattamaggiore, sorpreso a rubare gli infissi di una scuola: arrestato in flagrante 38enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) sorpreso a rubare gli infissi di una scuola. In manette è finito Vincenzo Mongelli, 38enne di Frattamaggiore. Frattamaggiore, sorpreso a rubare gli infissi di una scuola: arrestato in flagrante 38enne I carabinieri della stazione di Frattamaggiore lo hanno arrestato per furto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine. Il pregiudicato si trovava all’interno dell’Istituto scolastico L'articolo Frattamaggiore, sorpreso a rubare gli infissi di una scuola: arrestato in flagrante 38enne Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, sorpreso a rubare gli infissi di una scuola: arrestato in flagrante 38enne Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)glidi una. In manette è finito Vincenzo Mongelli,diglidi unainI carabinieri della stazione dilo hannoper furto. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine. Il pregiudicato si trovava all’interno dell’Istituto scolastico L'articologlidi unainTeleclubitalia.

Napoli: scoperto a rubare gli infissi in una scuola, arrestato - Roma, 16 ott. (Adnkronos) – È stato scoperto mentre stava rubando degli infissi in alluminio da una scuola ed è stato arrestato dai Carabinieri. La vicenda a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ... (ilsannioquotidiano.it)

Frattamaggiore, sorpreso a rubare infissi in una scuola: arrestato dai Carabinieri - I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato per furto V. M., 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine ... (ilcrivello.it)

