Football Usa: Nfl. Tom Brady diventa azionista Las Vegas Raiders (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex quarterback dovrebbe avere anche un ruolo operativo LAS Vegas (USA) - Tom Brady torna nella NFL ma in altra veste. L'ex quarterback, che nel febbraio 2023 aveva annunciato il definitivo ritiro, è diventato azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders. "Nel corso della mia carriera, ho imparato Ilgiornaleditalia.it - Football Usa: Nfl. Tom Brady diventa azionista Las Vegas Raiders Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex quarterback dovrebbe avere anche un ruolo operativo LAS(USA) - Tomtorna nella NFL ma in altra veste. L'ex quarterback, che nel febbraio 2023 aveva annunciato il definitivo ritiro, ètodi minoranza dei Las. "Nel corso della mia carriera, ho imparato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Football NFL : Tom Brady diventa azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders - A un anno e mezzo dal suo ritiro, Tom Brady torna nella NFL. The post Football NFL: Tom Brady diventa azionista di minoranza dei Las Vegas Raiders appeared first on SportFace. La franchigia dei Raiders e la città di Las Vegas incarnano questi valori, perciò sono onorato di far parte di questa storia” ha dichiarato il 47enne, vincitore di 7 Super Bowl, che avrà anche un ruolo operativo. (Sportface.it)