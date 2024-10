Festa del Cinema di Roma, Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre: “È il nostro atto politico” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La pellicola sul Segretario del Partito Comunista, morto l'11 giugno 1984, arriva nelle sale il 31 ottobre con Lucky Red La 19esima Festa del Cinema di Roma si apre con il pugno chiuso di Enrico Berlinguer con il film ‘Berlinguer. La grande ambizione’ di Andrea Segre con protagonista Elio Germano. “È il nostro atto politico”, Sbircialanotizia.it - Festa del Cinema di Roma, Elio Germano è Berlinguer nel film di Segre: “È il nostro atto politico” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La pellicola sultario del Partito Comunista, morto l'11 giugno 1984, arriva nelle sale il 31 ottobre con Lucky Red La 19esimadeldisi apre con il pugno chiuso di Enricocon il. La grande ambizione’ di Andreacon protagonista. “È il”,

Festa Cinema Roma - il red carpet in un minuto tra vip e autorità - Vip e autorità hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma che ha aperto i battenti con la visione in anteprima del film ‘Berlinguer, la grande ambizione’. Da Carlo Verdone ad Anna Foglietta, da Paola Turci a Paolo Calabresi oltre al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e i protagonisti della pellicola, Elio Germano e il regista Andrea Segre. (Lapresse.it)

Festa Cinema Roma : Berlinguer/Almirante - la disputa tra Mollicone e Fratoianni - A questo Fratoianni, ridendo, ha subito replicato: “Anche no, intanto gli fa bene andarsi a vedere questo”. Il primo alla domanda dei giornalisti se c’è bisogno anche di un film su Almirante ha risposto, “perchè no? È un personaggio storico”. Simpatico siparietto sul red carpet della Festa del Cinema di Roma che apre i battenti con la visione in anteprima del film ‘Berlinguer, una grande ... (Lapresse.it)

Festa del Cinema di Roma al via - parterre di star sul red carpet : assente il ministro Giuli – Video - . (Adnkronos) – È partita ufficialmente stasera, all’Auditorium Parco della Musica, la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, con l’anteprima del film ‘Berlinguer. Sul red carpet hanno sfilato decine di politici e vip della Capitale e non solo. Per le istituzioni grande assente il ministro della Cultura Alessandro Giuli, che a quanto apprende l’Adnkronos non è riuscito a raggiungere ... (Dailyshowmagazine.com)