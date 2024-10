Gaeta.it - Esecuzione in Texas: un caso di giustizia ingiusta al centro di un acceso dibattito

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Domani, ilsi prepara ad eseguire Robert Leslie Roberson, un uomo condannato a morte vent'anni fa per l'omicidio della figlia di due anni, Nikki. Questoriaccende la polemica sullae sui dubbi sollevati dallo stesso corpo investigativo che lo ha accusato. Negli ultimi anni, numerosi esperti e attivisti hanno levato la loro voce per chiedere una revisione del processo e l'intervento del governo statale. IlRoberson e l'innocenza rivendicata Robert Leslie Roberson è stato condannato nel 2002 per la morte della figlia, suppostamente avvenuta a causa di un forte scuotimento. Tuttavia, le considerazioni sulle cause reali del decesso di Nikki hanno subito una revisione sostanziale.