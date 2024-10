Djokovic-Sinner in tv: data, orario, canale, diretta e streaming Six Kings Slam 2024 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novak Djokovic se la vedrà contro Jannik Sinner nella semifinale del Six Kings Slam 2024, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. A pochi giorni dalla finalissima del Masters 1000 di Shanghai abbiamo un nuovo scontro tra il tennista di Belgrado e il nostro campione di Sesto Pusteria, questa volta in occasione della nuova competizione a inviti che è stata inaugurata proprio con la vittoria netta di Jannik su Daniil Medvedev nei quarti di finale. Vedremo, anche in un contesto completamente diverso rispetto al torneo cinese, come i due tennisti approcceranno il match, che mette in palio un posto nella finalissima in programma sabato. TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV E streaming MONTEPREMI Djokovic e Sinner scenderanno in campo giovedì 17 ottobre alle ore 18:30 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Novakse la vedrà contro Janniknella semifinale del Six, torneo di esibizione di scena a Riyadh, in Arabia Saudita. A pochi giorni dalla finalissima del Masters 1000 di Shanghai abbiamo un nuovo scontro tra il tennista di Belgrado e il nostro campione di Sesto Pusteria, questa volta in occasione della nuova competizione a inviti che è stata inaugurata proprio con la vittoria netta di Jannik su Daniil Medvedev nei quarti di finale. Vedremo, anche in un contesto completamente diverso rispetto al torneo cinese, come i due tennisti approcceranno il match, che mette in palio un posto nella finalissima in programma sabato. TABELLONE REGOLAMENTO COPERTURA TV EMONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 17 ottobre alle ore 18:30 italiane.

