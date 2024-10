DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre: Zielinski preoccupa l’Inter (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Le notizie in DIRETTA più importanti di oggi, mercoledì 16 ottobre: sabato torna il campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale Sabato torna il campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele. Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentre l’Inter rischia di non avere a disposizione Zielinski contro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. Intanto le due grandi d’Italia potrebbero sfidarsi sul mercato per Tah. Piotr Zielinski (LaPresse) – Calciomercato.itTutte le notizie più interessanti di giornata: segui la nostra DIRETTA su Calciomercato.it. LIVE L'articolo DIRETTA Le notizie del 16 ottobre: Zielinski preoccupa l’Inter proviene da CalcioMercato.it. Calciomercato.it - DIRETTA | Le notizie del 16 ottobre: Zielinski preoccupa l’Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Leinpiù importanti di oggi, mercoledì 16: sabato torna il campionato, allarme Juve e Inter per gli infortuni in nazionale Sabato torna il campionato di Serie A dopo la parentesi delle nazionali e l’ultima vittoria dell’Italia di Spalletti contro Israele. Le big alle prese con gli infortuni: McKennie in casa Juventus è solo l’ultimo della serie, mentrerischia di non avere a disposizionecontro la Roma dopo il problema accusato con la Polonia dall’ex Napoli. Intanto le due grandi d’Italia potrebbero sfidarsi sul mercato per Tah. Piotr(LaPresse) – Calciomercato.itTutte lepiù interessanti di giornata: segui la nostrasu Calciomercato.it. LIVE L'articoloLedel 16proviene da CalcioMercato.it.

