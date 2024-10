Como Lake Conferences 2024, Ferrieri (ANGI): “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Como Lake Conferences 2024, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di Como. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale L'articolo Como Lake Conferences 2024, Ferrieri (ANGI): “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –, dal titolo “The Great Challenge”, è tornata per la sua seconda edizione presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, una delle cornici più suggestive del lago di. Temi centrali: Reti e Infrastrutture, Energia, Mobilità e Trasporti, Banking e Fintech, Intelligenza Artificiale, Sanità Digitale L'articolo): “per” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Como Lake Conferences 2024 - Ferrieri (ANGI) : “Aumentare spesa per ricerca e sviluppo” - I nostri complimenti al lavoro del Sottosegretario Alessio Butti con il quale speriamo di sviluppare sempre più sinergia a sostegno dell’innovazione in Italia e in Europa”. Come ANGI siamo lieti di aver creato questo momento di confronto che ci auguriamo possa aver dato un prezioso contributo al dibattito all’interno di Como Lake e che possa dare spunto anche a nuove iniziative legislative al ... (Romadailynews.it)