Bergamonews.it - Cioccolato ed emozioni: Kinder Sorpresa celebra i 50° anniversario dalla sua invenzione

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ai fortunati che troveranno uno dei 50ini dorati in palio la possibilità di visitare in esclusiva il Laboratorio delle Sorpresead Alba., l’iconico ovetto alche racchiude in sé l’emozione di una, il divertimento del gioco e l’inconfondibile, quest’annoil 50°suacon un’iniziativa speciale che permetterà a 50 fortunati vincitori di vivere un’esperienza unica, insieme alla propria famiglia. Coloro che troveranno, all’interno della serieNatoons con il logo del concorso, uno dei 50ini dorati in edizione limitata, creati appositamente per l’, potranno infatti vivere in prima persona la magia dipartecipando a un’esperienza unica, che include, insieme ad un pacchetto viaggio ad Alba, la visita al Laboratorio delle Sorprese