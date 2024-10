Cina: due panda giganti dal Sichuan arrivano a Washington D.C. (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Una coppia di panda giganti, Bao Li e Qing Bao, e’ arrivata a Washington D.C. ieri, dopo un viaggio trans-pacifico di circa 19 ore dalla provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: due panda giganti dal Sichuan arrivano a Washington D.C. Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Una coppia di, Bao Li e Qing Bao, e’ arrivata aD.C. ieri, dopo un viaggio trans-pacifico di circa 19 ore dalla provincia sud-occidentale cinese del. Agenzia Xinhua

