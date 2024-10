Gaeta.it - Celebrazione del centenario del Consorzio Vino Chianti Classico: il Presidente Mattarella in visita al Quirinale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilha ospitato ieri una significativa cerimonia diper ildel, il più storico d’Italia, con ladeldella Repubblica Sergioe ildel, Giovanni Manetti. Questo incontro ha segnato non solo un’importante occasione di promozione del patrimonio vinicolo italiano, ma anche un riconoscimento delle istituzioni nei confronti di un settore fondamentale per l’economia e la cultura nazionale. Un incontro simbolico di riconoscimento Durante l’incontro al, Giovanni Manetti ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dalle istituzioni nel corso dell’anno.