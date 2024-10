Carboni consigliato da Messi: arriva la decisione dopo l’infortunio! (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Valentin Carboni si è rotto il legamento crociato in Nazionale argentina. Ora, su consiglio del mitico Leo Messi, ha preso una decisione molto importante. L’Inter osserva. IMPREVISTO – Nella calda estate delle trattative anche il nome di Valentin Carboni, nel suo piccolo, ha tenuto banco. Il giovane attaccante dell’Inter, etichettato come promettente futuro titolare nerazzurro, era stato corteggiato da una serie di club esteri. Tra questi il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, è stato il più determinato ad ottenerlo, con un prestito oneroso di un milione di euro. Un periodo proficuo quello estivo per Carboni, che ha trovato spazio anche nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni. Proprio l’Albiceleste, però, non ha portato grande fortuna al giocatore dell’Inter, che solo pochi giorni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio. Inter-news.it - Carboni consigliato da Messi: arriva la decisione dopo l’infortunio! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Valentinsi è rotto il legamento crociato in Nazionale argentina. Ora, su consiglio del mitico Leo, ha preso unamolto importante. L’Inter osserva. IMPREVISTO – Nella calda estate delle trattative anche il nome di Valentin, nel suo piccolo, ha tenuto banco. Il giovane attaccante dell’Inter, etichettato come promettente futuro titolare nerazzurro, era stato corteggiato da una serie di club esteri. Tra questi il Marsiglia, allenato da Roberto De Zerbi, è stato il più determinato ad ottenerlo, con un prestito oneroso di un milione di euro. Un periodo proficuo quello estivo per, che ha trovato spazio anche nella Nazionale argentina di Lionel Scaloni. Proprio l’Albiceleste, però, non ha portato grande fortuna al giocatore dell’Inter, che solo pochi giorni fa ha subito un grave infortunio al ginocchio.

Messi : «Carboni infortunato - gli mando il sostegno di tutta l’Argentina!» - Messi e la vittoria in Argentina-Bolivia GRANDE PRESTAZIONE – Durante la stessa intervista, Lionel Messi parla con soddisfazione della vittoria per 6-0 dell’Argentina, grazie a una sua tripletta e un gol anche di Lautaro Martinez: «È molto bello venire qui, sentire l’amore della gente, sono emozionato quando gridano il mio nome. (Inter-news.it)

