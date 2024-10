Cagnardi "Attenzione Fortitudo, è un derby" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Fortitudo per il tris, Cento per invertire la rotta. derby tra Flats Service e Sella Benedetto XIV alle 20,30 al PalaDozza. Da una parte la Fortitudo lasciata alle spalle il difficile inizio, prova a conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Orzinuovi e Cremona rilanciando le ambizioni di alta classifica, dall’altra dopo il successo all’esordio con Livorno, per Cento sono arrivate le sconfitte con Forlì, Orzinuovi (di misura) e Udine. "La partita contro Cento è un derby pericoloso e importante sia per la classifica che per tutto l’ambiente – sottolinea coach Devis Cagnardi –. Cento è una squadra che può contare sulle indiscusse qualità individuali di alcuni giocatori, ma che si esprime offensivamente collaborando tra loro. Il nostro livello di Attenzione dovrà essere massimo". Presentati gli avversari, il coach biancoblù si sofferma sulla sua squadra. Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)per il tris, Cento per invertire la rotta.tra Flats Service e Sella Benedetto XIV alle 20,30 al PalaDozza. Da una parte lalasciata alle spalle il difficile inizio, prova a conquistare la terza vittoria consecutiva dopo i successi con Orzinuovi e Cremona rilanciando le ambizioni di alta classifica, dall’altra dopo il successo all’esordio con Livorno, per Cento sono arrivate le sconfitte con Forlì, Orzinuovi (di misura) e Udine. "La partita contro Cento è unpericoloso e importante sia per la classifica che per tutto l’ambiente – sottolinea coach Devis–. Cento è una squadra che può contare sulle indiscusse qualità individuali di alcuni giocatori, ma che si esprime offensivamente collaborando tra loro. Il nostro livello didovrà essere massimo". Presentati gli avversari, il coach biancoblù si sofferma sulla sua squadra.

