(Adnkronos) – Rinascere dopo un tumore al seno, un percorso di paura, incredulità e vergogna, ma anche di speranza, forza e ricostruzione, con il bisturi e non solo. Si celebra oggi il 'Bra Day', la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica. Per sensibilizzare sull'argomento, la Beautiful After Breast Cancer (Babc) Italia Onlus

Bra Day - ‘ricostruirsi’ dopo un cancro al seno - Nella giornata di sensibilizzazione sulla ricostruzione mammaria post-oncologica, le pazienti e, per la prima volta, i loro partner si raccontano. Salgarello: "La ripresa è un momento davvero difficile, un frullatore psicologico" Rinascere dopo un tumore al seno, un percorso di paura, incredulità e vergogna, ma anche di speranza, forza e ricostruzione, con il bisturi e […]. (Sbircialanotizia.it)

