Bigstonefilm Abruzzo dopo il supporto della Film Commission inaugura la sua prima casa di produzione cinematografica

Leggi tutta la notizia su Citypescara.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)è una giovane società indipendente die audiovisiva, fondata nel 2024 da Cristian Nardi e situata in. L’azienda si propone di distinguersi per la capacità di trasformare idee e visioni in esperienze cinematografiche di alta qualità, con un focus sull’esplorazione e valorizzazione dell’identità dei territori e delle comunità locali, adottando un approccio dinamico e innovativo. L’impegno dell’azienda si fonda su valori solidi, come l’eccellenza, perseguita attraverso un’attenzione scrupolosa alla qualità in ogni fase. L’integrità è un altro pilastro, interpretata come trasparenza e pratiche etiche nel lavoro quotidiano. La creatività occupa un ruolo centrale, con una costante ricerca di approcci narrativi originali e innovativi.