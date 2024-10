Bassi ascolti, Signorini interviene e si schiera dalla parte di un noto conduttore (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alfonso Signorini interviene e prende le difese del suo collega dopo le critiche sui Bassi ascolti L'articolo Bassi ascolti, Signorini interviene e si schiera dalla parte di un noto conduttore proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Bassi ascolti, Signorini interviene e si schiera dalla parte di un noto conduttore Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Alfonsoe prende le difese del suo collega dopo le critiche suiL'articoloe sidi unproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Alfonso Signorini difende Amadeus dalle critiche per i bassi ascolti sul Nove : “Gli fa solo onore che…” - . Questo gli fa solo che onore. Magari Amadeus non ha voglia di dimostrare più nulla, solo di seguire quello che gli dice il cuore, anche andare a sperimentare nuovi progetti in un’altra rete. Alla luce dei bassi ascolti, quasi sempre inferiori all’1% di share, le repliche del game show sono state sospese. (Isaechia.it)