Basket Europe Cup | Sassari vince su W?oc?awek 69-66

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)la spunta su W?oc?awek per 69-66. La partita, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo D in FIBACup, segna la seconda vittoria consecutiva nel circoloo per la Dinamo, che vola così in testa al proprio girone. Ora la squadra italiana torna a concentrarsi sul campionato, dove la attende la trasferta a Brescia. La partita si apre con grande equilibrio tra le due formazioni, che lottano punto a punto nel corso dei primi dieci minuti, tanto da far terminare il primo quarto in parità per 22-22. Il canovaccio è simile anche per il secondo parziale, da cui W?oc?awek esce in vantaggio, anche se di un solo punto. Alla sirena che segnala l’inizio dell’intervallo, il tabellone segna 38-39. La musica cambia al ritorno in campo, conche sale in cattedra e perfeziona il sorpasso, andando poi ad allungare di alcuni possessi.