Basket al via in serie C a Viareggio la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 16 ottobre 2024 – Esordio per la Pallacanestro Femminile Pisa nel campionato di serie C: le ragazze del confermato coach Stefano Zari giocano il primo match della stagione sul campo tradizionalmente ostico della Pallacanestro Femminile Viareggio. IL CAMPIONATO - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 12 squadre, insieme a Montecatini, Prato, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, Viareggio, Affrico Firenze, Baloncesto Firenze, Pallacanestro Firenze e Ficeclum Fucecchio: al termine della regular season, le squadre classificate ai primi otto posti saranno ammesse ai play-off per la promozione in serie B di due formazioni. Le ultime quattro squadre della stagione regolare prenderanno parte ai play-out per la retrocessione in Promozione di una squadra.

