Bergamonews.it - Bariano, tentarono di rapinare un tir pieno di rame: una condanna a 3 anni e quattro assoluzioni

(Di mercoledì 16 ottobre 2024). Unacon la formula per non aver commesso il fatto. È la sentenza pronunciata dal Collegio giudicante del tribunale di Bergamo nei confronti di 5 imputati accusati di aver tentato diun tir dinel 2011. Cristian Burzì, 40, di Cinquefrondi (Reggio Calabria), ma domiciliato a Romano di Lombardia, collegato in videoconferenza dal carcere dove si trova detenuta per altra causa, è statoto a 3di reclusione e al pagamento di una multa da 1000 euro. Assolti invece Domenico Mancuso, 48, di Vibo Valentia, anche lui in videocollegamento dal carcere, Fulvio Cilisto, 52, di Romano di Lombardia, agli arresti domiciliari, Maurizio Cocciolo, 48, di Rho, e Gerardo Mazzone, 67, di Vibo Valentia. Il pubblico ministero aveva chiestoper ognuno.