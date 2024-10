Ballando, Giovanni Pernice ‘punge’ Mariotto: “Parla perché deve parlare” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche i ‘primi della classe’ protestano. Nonostante il primo posto raggiunto nei tre appuntamenti di Ballando con le Stelle, il maestro Giovanni Pernice, in gara con Bianca Guaccero nel talent show, ha qualcosa da dire a Guillermo Mariotto. In una clip di Ballando Segreto, il ballerino si è infatti mostrato infastidito dal modo di fare del giurato. Lui Parla perché deve Parlare, ma ogni volta che fa un giudizio a noi non Parla mai di noi. Parla sempre di qualcun altro ha detto Pernice su Mariotto, visibilmente infastidito, a Milly Carlucci. Un concetto che ha rimarcato, entrando più a fondo della questione. (Parla) di Pasquale e di Zilli. Invece di darci il 10 a noi dice: ‘Salvate la Zilli’. Ogni settimana. Discorso che il maestro ha esteso pure alla Lucarelli. Davidemaggio.it - Ballando, Giovanni Pernice ‘punge’ Mariotto: “Parla perché deve parlare” Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Anche i ‘primi della classe’ protestano. Nonostante il primo posto raggiunto nei tre appuntamenti dicon le Stelle, il maestro, in gara con Bianca Guaccero nel talent show, ha qualcosa da dire a Guillermo. In una clip diSegreto, il ballerino si è infatti mostrato infastidito dal modo di fare del giurato. Luire, ma ogni volta che fa un giudizio a noi nonmai di noi.sempre di qualcun altro ha dettosu, visibilmente infastidito, a Milly Carlucci. Un concetto che ha rimarcato, entrando più a fondo della questione. () di Pasquale e di Zilli. Invece di darci il 10 a noi dice: ‘Salvate la Zilli’. Ogni settimana. Discorso che il maestro ha esteso pure alla Lucarelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le Stelle - tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è nato l’amore? - Tanto che nell’ultima puntata del seguitissimo programma la loro coreografia ha lasciato a bocca aperta i giudici (che hanno prodotto un dieci plebiscitario). Bianca Guaccero perfetta: “A un certo punto ho perso di vista l’allieva e il maestro”, ha detto Alberto Matano. Bianca Guaccero dalle pagine di Oggi, confessava di avere un cuore in “lockdown”. (Metropolitanmagazine.it)

Ballando con Le Stelle - c’è un legame speciale tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice? Le parole di Rossella Erra - D’altronde sembra che ballare insieme e soprattutto passare insieme molto tempo, un tempo ricco di emozioni, agevoli i sentimenti. Insomma, puro gossip. D’amore? Diciamo d’amicizia, chi non le ha avute? Il rapporto con Giovanni sta sicuramente cambiando”, ha detto Erra a La Volta Buona riferendosi a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. (Ilfattoquotidiano.it)

Giovanni Pernice torna in Tv inglese - il maestro di Ballando in onda dopo le accuse di bullismo - Giovanni Pernice, nel cast del programma di Milly Carlucci, è pronto a tornare sugli schermi televisivi del Regno Unito. Lì era stato accusato di bullismo da una concorrente di Ballando con le stelle in UK, accuse poi decadute.Continua a leggere . (Fanpage.it)