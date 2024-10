Audizione in commissione trasparenza: discussione cruciale sulle manutenzioni degli immobili comunali (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 14 ottobre 2024, la commissione trasparenza del Comune di Roma ha convocato un’importante Audizione con i funzionari dirigenti dell’Unità Operativa Territoriale , Architetti Simona Conti e Saulli. Questo incontro si preannuncia decisivo per affrontare le sfide legate alla manutenzione quotidiana e straordinaria degli immobili pubblici, che includono una vasta gamma di strutture come centri sociali, abitazioni popolari, mercati, asili e scuole. La discussione abbraccerà questioni di grande attualità, come i limiti di organico e i vincoli finanziari, che rendono sempre più difficile il mantenimento della sicurezza e dell’efficienza di tali beni. Gaeta.it - Audizione in commissione trasparenza: discussione cruciale sulle manutenzioni degli immobili comunali Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 14 ottobre 2024, ladel Comune di Roma ha convocato un’importantecon i funzionari dirigenti dell’Unità Operativa Territoriale , Architetti Simona Conti e Saulli. Questo incontro si preannuncia decisivo per affrontare le sfide legate alla manutenzione quotidiana e straordinariapubblici, che includono una vasta gamma di strutture come centri sociali, abitazioni popolari, mercati, asili e scuole. Laabbraccerà questioni di grande attualità, come i limiti di organico e i vincoli finanziari, che rendono sempre più difficile il mantenimento della sicurezza e dell’efficienza di tali beni.

