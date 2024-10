ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024 | TEMPTATION ISLAND 231% CON PICCHI DEL 35% DOPPIA HOUSE OF GUCCI 119% FLORIS 89% SURCLASSA BERLINGUER 57%

ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024: TEMPTATION ISLAND (23,1% CON PICCHI DEL 35%) DOPPIA HOUSE OF GUCCI (11,9%), FLORIS (8,9%) SURCLASSA BERLINGUER (5,7%) (Di mercoledì 16 ottobre 2024) ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024 • Martedì • ASCOLTI tv del 15 OTTOBRE 2024, una serata frammentata tra film, reality, talent, quiz e talk politici. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2797 34.46PT – 7019 33.95 M E D I A S E T24H – 3250 40.04PT – 8036 38.86 Tg1 Mattina – 457 11.72 Tg1 – 989 20.70 UnoMattina – 773 17.76 Storie Italiane – 760 19.12Storie Italiane – 822 17.00 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1653 17.95 Tg1 + Economia – 3001 25.27 + 2347 19.73 Aspettando La Volta Buona – 1329 11.57La Volta Buona – 1353 14.33 Il Paradiso delle Signore – 1508 20.16 Tg1 – 1129 16.10 Pres. La Vita in Diretta – 1407 20.16 La Vita in Diretta – 1880 21.64 Reazione a Catena – 2455 19.37 Reazione a Catena – 3603 22.14 Tg1 – 4319 22.27 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4635 22.92 + 5724 26.68HOUSE of GUCCI – 1894 11.90 Porta a Porta – 381 7.15 Prima Pagina Tg5 – 640 19.40 Tg5 – 1243 26. Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 OTTOBRE 2024: TEMPTATION ISLAND (23,1% CON PICCHI DEL 35%) DOPPIA HOUSE OF GUCCI (11,9%), FLORIS (8,9%) SURCLASSA BERLINGUER (5,7%) Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di mercoledì 16 ottobre 2024)TV 15• Martedì •tv del 15, una serata frammentata tra film, reality, talent, quiz e talk politici. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 2797 34.46PT – 7019 33.95 M E D I A S E T24H – 3250 40.04PT – 8036 38.86 Tg1 Mattina – 457 11.72 Tg1 – 989 20.70 UnoMattina – 773 17.76 Storie Italiane – 760 19.12Storie Italiane – 822 17.00 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1653 17.95 Tg1 + Economia – 3001 25.27 + 2347 19.73 Aspettando La Volta Buona – 1329 11.57La Volta Buona – 1353 14.33 Il Paradiso delle Signore – 1508 20.16 Tg1 – 1129 16.10 Pres. La Vita in Diretta – 1407 20.16 La Vita in Diretta – 1880 21.64 Reazione a Catena – 2455 19.37 Reazione a Catena – 3603 22.14 Tg1 – 4319 22.27 Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4635 22.92 + 5724 26.68of– 1894 11.90 Porta a Porta – 381 7.15 Prima Pagina Tg5 – 640 19.40 Tg5 – 1243 26.

ASCOLTI TV 16 OTTOBRE 2024 : CALA IO CANTO (16 - 8%) - TI PRESENTO I SUOCERI (12 - 8%) - CHI L’HA VISTO (11 - 5%) - DISASTRO STRISCIA (13 - 7%) - CASA A PRIMA VISTA OLTRE IL 4% - 78 Mattino 4 – 187 3. 97 Love Is in The Air – 142 2. I. 30 + 520 4. 97 5. 00 + x Agorà – 235 4. 55 Giro del Veneto – 343 3. 40 Storie Italiane – 728 17. 09 Tg3 – x Quante Storie + PeP – 587 5. 86 5. 79 4. 28 Aspettando Geo + Geo – 645 7. 60 10. 80 + 1185 12. 27 5. I. 96 4. 21 + 853 9. 60C. 46 4. 25 x x x x x x x x Canale 5 17. (Bubinoblog)

GUIDA TV 16 OTTOBRE 2024 : GIOCA CON NOI E INDOVINA LO SHARE DI TI PRESENTO I SUOCERI - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:15 Ti Presento i Suoceri Porta a Porta Film Talk Show Rai2 21:20 23:00 The Good Doctor finale di stagione Storie di Donne al Bivio Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 00:00 Chi l’ha Visto? Tg3 Linea Notte Inchieste Notiziario Rete 4 21:25 00:55 Fuori ... (Bubinoblog)

