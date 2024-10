Arabia Saudita, Mancini in difficoltà. Il presidente della Federcalcio: “Inaccettabili 2 punti in 3 gare casalinghe” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La svolta attesa ancora non c’è. La nazionale dell’Arabia Saudita allenata da Roberto Mancini è reduce dalla sconfitta col Giappone (0-2) e dal deludente pareggio (0-0) contro il Bahrain nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale, che vede nel girone C Abdulhamid e compagni al terzo posto con 5 punti al pari dell’Australia (seconda). La situazione è tesa, come dimostra anche il battibecco di Mancini con alcuni tifosi al fischio finale della seconda partita di questa sosta. Intanto, la Federazione – che nel post gara ha confermato Mancini – si fa sentire. Yasser Al Misehal, numero 1 del calcio Saudita, si è assunto la responsabilità del momento difficile. Ma ha aggiunto: “Il livello mostrato contro il Bahrein non è stato soddisfacente. Abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe ed è inaccettabile”, sottolineando però di non voler prendere decisioni affrettate. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La svolta attesa ancora non c’è. La nazionale dell’allenata da Robertoè reduce dalla sconfitta col Giappone (0-2) e dal deludente pareggio (0-0) contro il Bahrain nel percorso di qualificazione al prossimo Mondiale, che vede nel girone C Abdulhamid e compagni al terzo posto con 5al pari dell’Australia (seconda). La situazione è tesa, come dimostra anche il battibecco dicon alcuni tifosi al fischio finaleseconda partita di questa sosta. Intanto, la Federazione – che nel post gara ha confermato– si fa sentire. Yasser Al Misehal, numero 1 del calcio, si è assunto la responsabilità del momento difficile. Ma ha aggiunto: “Il livello mostrato contro il Bahrein non è stato soddisfacente. Abbiamo fatto duenelle ultime tre partiteed è inaccettabile”, sottolineando però di non voler prendere decisioni affrettate.

