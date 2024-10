Antonio Maietta guarda Temptation Island con gli amici, gli sfottò: “Saretta scappata da questo guaio” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il due di picche dalla tentatrice Saretta e dalla fidanzata Titty, per Antonio Maietta sono arrivati anche gli sfottò dagli amici. I video registrati durante la visione della puntata di Temptation Island. Fanpage.it - Antonio Maietta guarda Temptation Island con gli amici, gli sfottò: “Saretta scappata da questo guaio” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo il due di picche dalla tentatrice Saretta e dalla fidanzata Titty, persono arrivati anche glidagli. I video registrati durante la visione della puntata di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Saretta - la tentatrice di Temptation Island vicina al fidanzato Antonio Maietta - Nel programma si è avvicinato al fidanzato Antonio Maietta, scatenando la gelosia della fidanzata Titty Scialò. La ragazza ha 23 anni, vive in piccolo paese in provincia di Perugia e lavora in un'azienda di moda. Continua a leggere . Sara Villa, conosciuta come Saretta, è una delle tentatrici di Temptation Island. (Fanpage.it)

Temptation Island - Titty Scialò ha tradito Antonio Maietta con un uomo sposato? Parla la figlia del presunto amante - Da qui la scelta della fidanzata di avere un confronto immediato col fidanzato, che potrebbe vedere la coppia scoppiare in puntata. Temptation Island Winter, Alfonso Signorini vorrebbe una fidanzata al Grande Fratello: il nome Il conduttore potrebbe essere interessato ad una fidanzata della versione autunnale ... (Anticipazionitv.it)

Chi sono Titty Scialò e Antonio Maietta a Temptation Island : cosa sappiamo sulla loro storia - “Non mi lascia fare nulla", ha raccontato nel video di presentazione. Continua a leggere . È stato il ragazzo, 27 anni, a contattare il programma per via dell'eccessiva gelosia di lei. Titti Scialò e Antonio Maietta, fidanzati da 3 anni, vivono a Napoli e sono una delle coppie di Temptation Island Autunno. (Fanpage.it)