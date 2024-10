Android 15 arriva sui Google Pixel, le novità (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Google ha finalmente rilasciato Android 15 per i suoi dispositivi Pixel, introducendo una serie di nuove funzionalità incentrate su privacy, sicurezza e miglioramenti per pieghevoli e tablet. L'aggiornamento, disponibile da oggi, segue il lancio del sistema operativo in beta tramite l'Android Open Source Project del mese scorso. Tra le novità più importanti di L'articolo Android 15 arriva sui Google Pixel, le novità proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –ha finalmente rilasciato15 per i suoi dispositivi, introducendo una serie di nuove funzionalità incentrate su privacy, sicurezza e miglioramenti per pieghevoli e tablet. L'aggiornamento, disponibile da oggi, segue il lancio del sistema operativo in beta tramite l'Open Source Project del mese scorso. Tra lepiù importanti di L'articolo15sui, leproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Android 15 arriva sui Google Pixel - le novità - (Adnkronos) – Google ha finalmente rilasciato Android 15 per i suoi dispositivi Pixel, introducendo una serie di nuove funzionalità incentrate su privacy, sicurezza e miglioramenti per pieghevoli e tablet. L'aggiornamento, disponibile da oggi, segue il lancio del sistema operativo in beta tramite l'Android Open Source Project del mese scorso. (Periodicodaily.com)

Google Contatti guadagnerà la verifica della crittografia end-to-end con Android 15 - Google Contatti migliorerà presto sul fronte della sicurezza, sfruttando una API di sistema introdotta da Google con Android 15. L'articolo Google Contatti guadagnerà la verifica della crittografia end-to-end con Android 15 proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Google lavora a un nuovo logo per l’app Passa ad Android - L'applicazione per utenti Apple intenzionati a passare al robottino, Passa ad Android, sta per ricevere un nuovo logo L'articolo Google lavora a un nuovo logo per l’app Passa ad Android proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)