Amici 24, ecco perché Francesca Tocca avrebbe lasciato il talent show

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’uscita didal cast dei professionisti di24 sta facendo molto discutere (clicca QUI per l’articolo in merito). La ballerina, che per anni ha fatto parte deldi Canale 5, non è più presente nello, e questo ha scatenato numerose indiscrezioni. Una delle ipotesi principali riguarda il legame con suo marito, Raimondo Todaro, che da quest’anno non è più uno dei professori di ballo del programma. Secondo quanto riportato da Superguida TV ed ulteriormente approfondito dal settimanale DiPiù TV,deciso di abbandonare“per amore”. L’uscita di scena di Raimondo Todaro dal programma potrebbe aver influenzato la sua scelta, spingendola a voler rimanere accanto al marito. Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di, ma la sua assenza dal programma nelle ultime settimane ha alimentato queste voci.