Lettera43.it - Amazon come Google: firmati tre accordi per progetti sull’energia nucleare

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo, ancheha deciso di puntare. L’amministratore delegato Matt Garman ha annunciato in una nota che la società ha firmato tredi sviluppo di. In programma c’è anche la costruzione di piccoli reattori modulari. Nella nota disi legge: «Ilè una fonte sicura di energia priva di carbonio che può aiutarci ad alimentare le nostre attività e a soddisfare la crescente domanda dei nostri clienti». E intanto, ha spiegato il colosso, «allo stesso tempo facciamo progressi» nell’impegno a emissione nette di carbonio pari a zero entro il 2040. LEGGI ANCHE: Microsoft e Blackrock, fondo da 30 miliardi per potenziare l’IA Il logo di(Getty Images).si è accordata con Kairos Power L’annuncio diè arrivato poche ore dopo quello di, che si è accordata con Kairos Power.