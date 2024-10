Liberoquotidiano.it - Alimentazione, Vigna (Mimit): "Fondo unico europeo per costi sostenibilità sociale"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Il tema della, ambientale ed economica è stato affrontato in maniera esemplare da Mario Draghi nel rapporto sulla competitività dell'euro. Questo rapporto recente afferma un concetto chiaro: per raggiungere questi obiettivi servono risorse senza precedenti. Si pone quindi la questione di chi dovrà coprire questi. In tal senso, viene suggerito di creare un, un'idea che apre la strada alla riflessione su come le politiche nazionali ed europee debbano integrarsi per affrontare tali sfide”. Lo ha detto Giacomo, dirigente ministero delle Imprese e del Made in Italy () nel suo intervento, oggi al Cirfood District di Reggio Emilia, partecipando al Secondo Summit della Ristorazione Collettiva.