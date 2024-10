Al Teatro Radar Monopoli la Stagione teatrale 2024.25 'Attraversamenti' (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amore raccontato tra note e arte dalla coppia Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, la satira di Pinuccio nel tribunale dei social, Ettore Bassi in un giallo teatrale ad alta suspense, Francesco Di Leva tra i protagonisti di una frizzante commedia, Donatella Finocchiaro, Lucia Raffaella Baritoday.it - Al Teatro Radar Monopoli la Stagione teatrale 2024.25 'Attraversamenti' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amore raccontato tra note e arte dalla coppia Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello, la satira di Pinuccio nel tribunale dei social, Ettore Bassi in un gialload alta suspense, Francesco Di Leva tra i protagonisti di una frizzante commedia, Donatella Finocchiaro, Lucia Raffaella

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via Costellazioni - la rassegna teatrale diffusa di teatro - poesia - performance - musica e incontri a Torino - La rassegna teatrale, Costellazioni, organizzata da Asterlizze, compagnia teatrale nata nel 2018 che si occupa di produzioni e progetti caratterizzati da linguaggi multimediali e dedicati al tema della memoria, è stata inaugurata sabato 12 ottobre e toccherà diversi luoghi della città... (Torinotoday.it)

Al via Costellazioni - la rassegna teatrale diffusa di teatro - poesia - performance - musica e incontri a Torino - La rassegna teatrale, Costellazioni, organizzata da Asterlizze, compagnia teatrale nata nel 2018 che si occupa di produzioni e progetti caratterizzati da linguaggi multimediali e dedicati al tema della memoria, è stata inaugurata sabato 12 ottobre e toccherà diversi luoghi della città... (Torinotoday.it)

Teatro Cilea di Napoli : continua la Campagna Abbonamenti per la Stagione Teatrale 2024-2025 - Al Teatro Cilea di Napoli un viaggio emozionante tra prosa e musica, con spettacoli imperdibili. Posti ancora disponibili al Teatro Cilea di Napoli. Acquistare un abbonamento non significa solo garantirsi il miglior posto in sala, ma anche entrare a far parte di una comunità di appassionati del teatro, che condividono la stessa passione per l’arte […]. (2anews.it)