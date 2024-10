Tarantinitime.it - “Aiuto, ha molestato mia figlia”, uomo rischia il linciaggio dalla folla

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoCaos nella serata di mercoledì 16 ottobre in via Oberdan, angolo via Monfalcone. Un extracomunitario hato ilda parte delladi residenti in quanto, a detta di una mamma, avrebbe tentato di molestare una bambina in tenera età. La donna e la piccola stavano camminando quando l’si trovava nei dintorni. La madre ha subito cercatosostenendo che l’avessela piccola. Un gruppo di diverse persone lo ha dunque accerchiato con fare minaccioso. Inizialmente è intervenuta una guardia giurata che ha poi chiamato la polizia. Giunta la volante sul posto, ha sottratto l’dalportandolo in questura per gli accertamenti e per raccogliere una eventuale denuncia da parte della presunta vittima.