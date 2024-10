Agroalimentare. Mascarino, Federalimentare: "Innovazione tecnologica imprescindibile per competitività su mercati globali" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Siamo consapevoli che la strada per continuare a essere competitivi sui mercati globali non possa prescindere dall’Innovazione tecnologica per continuare a produrre cibo di qualità, sicuro e sostenibile, di gusto unico e inimitabile. La competitività e la concorrenza a livello globale sono le sfide Ilgiornaleditalia.it - Agroalimentare. Mascarino, Federalimentare: "Innovazione tecnologica imprescindibile per competitività su mercati globali" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Siamo consapevoli che la strada per continuare a essere competitivi suinon possa prescindere dall’per continuare a produrre cibo di qualità, sicuro e sostenibile, di gusto unico e inimitabile. Lae la concorrenza a livello globale sono le sfide

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IA: per il 71% delle aziende italiane competenze richieste non sono ancora state create - (Teleborsa) - L'IA generativa (GenAI) e l'IA stanno già trasformando interi settori industriali e continueranno a rivoluzionare il mondo del lavoro nei prossimi anni. L'innovazione sta procedendo a ri ... (finanza.repubblica.it)

Pagamenti digitali in aumento, in Italia 12 miliardi di operazioni nel 2023: i dati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pagamenti digitali in aumento, in Italia 12 miliardi di operazioni nel 2023: i dati ... (tg24.sky.it)

Finanza in crescita tra geopolitica e tech - Un appuntamento in calendario a ottobre per riflettere su come l’industria finanziaria, in particolare in Europa, possa contribuire alla crescita dei Paesi sfruttando a suo favore innovazione e nuovi ... (wallstreetitalia.com)