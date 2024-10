Gaeta.it - Aggressione al Movicentro di Ivrea: due turiste indiane rapinate in pieno giorno

Nella mattina di oggi, l'area deldiè stata teatro di un grave episodio di violenza. Due, in visita nella città dopo aver percorso una parte della Via Francigena, sono state vittime di una rapina avvenuta attorno alle 10:30. Questo inquietante evento ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza pubblica in una zona già al centro di discussioni politiche. Descrizione dell'L'episodio si è verificato poco dopo che le due donne erano uscite dai servizi igienici pubblici della stazione. Improvvisamente, un uomo con il volto coperto si è avvicinato a loro, minacciandole. In un gesto repentino, ha spintonato una dellea terra e ha afferrato la sua borsetta, riuscendo a fuggire rapidamente.